Avrupa üçüncüsü İrem Öztürk, Yasemin Adar Yiğit'i örnek alıyor

Hırvatistan'da 16-19 Temmuz'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 42 kiloda Avrupa üçüncüsü olan milli güreşçi İrem Öztürk, Güreş Federasyonu Asbaşkanlığı görevini de yürüten kadın güreşinin başarılı ismi Yasemin Adar Yiğit'i örnek aldığını söyledi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde lise öğrencisi 15 yaşındaki İrem Öztürk, eski bir güreşçi olan babasının yönlendirmesiyle 7 yıl önce mindere çıkmaya başladı. Antrenörü Cemil Delioğlu'nun koordinesinde çalışmalarını aksatmadan sürdüren İrem, bugüne kadar katıldığı Türkiye şampiyonluklarında çeşitli dereceler elde etti.

Milli güreşçi İrem Öztürk, AA muhabirine, babasının isteği üzerine 7 yıl önce Hatay Büyükşehir Belediyespor bünyesinde güreş yapmaya başladığını söyledi.

İlk başlarda erkek sporu olduğunu düşündüğü güreşi yapmak istemediğini anlatan İrem, "Güreş yapmamı babam çok istiyordu. Biz 4 kız kardeşiz ve erkek kardeşimiz yok. Babamın benden bir beklentisi oldu ve beni mindere çıkarmak istedi. Ben ilk başta istemedim. Güreşin erkek sporu olduğunu ve benimle dalga çekeceklerini düşündüm. Sonradan bunla başa çıkacağımı düşünerek o mindere adımımı attım." diye konuştu.

İrem, güreş yapmasıyla ilgili kendisiyle dalga geçenlere inat antrenmanlarına aralıksız sürdürdüğünü belirtti. Güreşe ilk başladığında hemcinsi olmadığı için erkeklerle antrenman yaptığını aktaran İrem, çalışmasının karşılığını müsabakalarda derecelerle aldığını söyledi.

İrem, elde ettiği derecelerin başka arkadaşlarının da bu spora yönelmesini sağladığını dile getirdi.

-"Hedefim, Yasemin Adar Yiğit gibi adımın duyulması"

Aksatmadan sürdürdüğü antrenmanları sayesinde Hırvatistan'da 16-19 Temmuz'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandığını anlatan İrem, şöyle devam etti:

"Avrupa'daki ilk kez katıldığım yarışmada Allah'a şükür derece yaparak geri geldim. Hedefim üçüncülük değildi. Yarışmada kolumdan ufak bir sakatlık yaşadım. Ona rağmen 3-5 maça çıktım. Bir ay sonra Balkan Şampiyonası'na katılacağım. İnşallah orada da derece yaparak Hatay'a gelmek istiyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu ve Yasemin Adar Yiğit gibi adımın duyulması."

-"İrem'in hedefi dünya şampiyonluğu"

Antrenör Mehmet Cemil Delioğlu da İrem'i 7 yaşından bu yana güreşte en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştığını belirtti.

İrem ile haftada en az 3 gün antrenman yaptıklarını aktaran Delioğlu, "İrem'in hedefi dünya şampiyonluğu. İnşallah buna da ulaşacak. Gelecekte kendisinden çok daha büyük şampiyonluklar bekliyoruz." ifadesini kullandı.