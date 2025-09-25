Avrupa Spor Haftası Denizli'de coşkuyla kutlanıyor

Avrupa'nın birçok kentinde ve Türkiye genelinde eşzamanlı olarak kutlanan Avrupa Spor Haftası, Denizli'de de büyük bir coşkuyla başladı. 23-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler, 15 Temmuz Şehitler Delikçınar Meydanı'nda düzenlenen renkli organizasyonlarla taçlandı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında Avrupa'nın pek çok kenti ve Türkiye'nin 81 ilinde eşzamanlı olarak kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri Denizli'de 15 Temmuz Şehitler Delikliçınar Meydanı'nda gerçekleşti. Birbirinden heyecanlı sportif etkinlikler, farklı branşlardan sporcular ve her yaştan vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleşen etkinlikler, geniş bir katılımcı kitlesine ev sahipliği yaptı. Profesyonel sporcuların yanı sıra çocuklardan yaşlılara kadar her yaştan vatandaş, meydandaki sportif faaliyetlere büyük ilgi gösterdi. Yerli ve milli sporumuz Hemsboldan Basketbola, Darttan Bilek Güreşine birçok branşta düzenlenen yarışmalar sonunda katılımcılara ödülleri verildi.

Gösteriler ve ödüllü yarışmalara yoğun ilgi

Farklı spor branşlarından sporcuların gösterilerini sergilediği etkinlikte sporcuların performansları izleyicilerden büyük beğeni aldı. Renkli gösterilerin yanı sıra, ödüllü yarışmalar da katılımcıların ilgisini çekti. Sporun eğlenceli ve birleştirici yönü, bu organizasyonda bir kez daha gözler önüne serildi.

Spor kültürü güçleniyor, farkındalık artırılıyor

Avrupa Spor Haftası, Denizli'de spor kültürünü güçlendirmenin yanı sıra vatandaşlarda spor bilincini artırmayı da amaçlıyor. Etkinlikler, sağlıklı yaşamın sporla mümkün olduğunu hatırlatırken, her yaştan bireyin spora erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Sporun evrensel dili, bu hafta boyunca Denizli'de yankı bulmaya devam edecek. - DENİZLİ