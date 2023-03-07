Avrupa Şampiyonu Tuğba Danışmaz'ın fotoğrafını blurlayarak paylaşan isme tepki yağıyor!

Milli atlet Tuğba Danışmaz, kadınlar üç adım atlamada ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'yi gururlandıran Tuğba'nın fotoğrafını blurlayarak paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı büyük tepki çekti.

Tuğba Danışmaz, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası kadınlar üç adım atlama dalında altın madalya kazanarak şampiyon oldu. Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu. Tuğba, Türkiye'ye şampiyonadaki ilk madalyasını getirdi.

"İSTER YOBAZ DEYİN İSTER GERİCİ DEYİN"

Tuğba Danışmaz, yarışmadan sonra bu başarısını depremzedelere armağan ettiğini söyledi. Bu başarının ardından twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı ise Tuğba'nın fotoğrafını blurlayarak, "İster yobaz deyin ister gerici deyin dinci deyin. Ben bu şekilde kazanılan şampiyonluğu da kabul etmiyorum. Şimdi çağdaşlar diyecek tesettürle mi katılsın. Ya kardeşim her şeyin bir adabı var kilotla böyle olmaz" notuyla paylaştı.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Milli atlet Tuğba Danışmaz'ın fotoğrafını blurlayarak paylaşan ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bu gönderiyi alıntılayan birçok kullanıcı, Danışmaz'ın fotoğrafını blurlayarak paylaşan isme tepki gösterdi.

İşte tepki çeken o paylaşım;

İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bazı yorumlar;