Avrupa şampiyonu milli halterciler, Polonya'da rekorlarla gelen madalyaları değerlendirdi

Polonya'da gerçekleştirilen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda kırdıkları rekorlarla madalya kazanan milli halterciler, başarının mutluluğunu yaşıyor.

23 yaş altı kadınlar 45 kiloda 166 kiloluk toplam derecesiyle kendisine ait Avrupa şampiyonluk rekorunu geliştiren Cansu Bektaş, 23 yaş altı kadınlar 45 kilo silkmede 93 kiloluluk kaldırışıyla bu alanda Avrupa rekorunun yeni sahibi olan Gamze Altun, genç kadınlar 45 kiloda 3 altın madalyayla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Ezgi Kılıç ve genç kadınlar 45 kiloda bronz madalya kazanan Yağmur Melek Şahin, rekorlarla gelen başarılarını AA muhabirine değerlendirdi.

Cansu Bektaş sakatlıktan yeni çıktığı için daha iyisini yapamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Varşova'daki bu şampiyonlukla beraber kariyerimde 6. Avrupa şampiyonluğumu kazandım. Avrupa rekoru da daha öncesinde 163 kiloyla bendeydi, burada 166 kiloyla 3 kilo artırarak Avrupa rekorumu geliştirdim. Kendi rekorumu kırdım bu rekor nasıl geldi uzun bir hikayesi var ama son kamp döneminde bileğim zaten sakattı. Bulgaristan'da büyüklerde Avrupa şampiyonu olmuştum oradan geliyor, dizimde de menisküs yırtığım vardı ve kampın başında çok kötüydüm, madalya alamayacak seviyedeydim. Bu beni psikolojik anlamda çok yıprattı. Kendime güvenim vardı ama dizime güvenim yoktu açıkçası."

Varşova'da yeniden İstiklal Marşı'nı okuttuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayan Cansu, "Koparmada çok daha iyi yarışabilirdim ama güzel bir derece çıkartım ve İstiklal Marşımızı tekrardan okuttum. Bu altıncı Avrupa şampiyonluğum oldu. Sakatlıkların ardından Cansu Bektaş'ın kim olduğunu gösterdiğim için ayrıca mutluyum. Bu şampiyonlukların son dördünü üst üste kazandım, araya da kovid-19 salgını girdiği için eğer salgın dönemini saymazsak üst üste 6 kez Avrupa şampiyonu oldum." diye konuştu.

Polonya'daki podyum mücadelesinde aynı kiloda yarıştığı milli sporcu Gamze Altun'un silkmede 93 kilo ile altın ve kendisinin de silkmede 91 kilo ile gümüş madalya kazanmasına ilişkin de Cansu, "Antrenmanlarda çoğu zaman silkme yapamıyordum, 80 kilonun altında kaldığım oluyordu. Buraya gelmeden önce 94 kiloyu hedeflemiştim çünkü dizime güvenim yoktu ama koparmada güvenim çok fazlaydı. Güzel bir rekabet oldu." dedi.

Madalyalarını sakatlık zamanı yanında olan başta ailesi olmak üzere antrenörlerine ve desteklerini esirgemeyen herkese armağan ettiğini belirten Cansu, "Bu derecelerime en çok kız kardeşim sevinecek, o da buraya gelecekti nasip olmadı. Galiba babam daha çok sevinecek, annem zaten hiçbir maçımı izleyemiyor daha öncesinde kiloyu ayağıma düşürdüğüm için. Babam ise her yerde izler ve anlatır." şeklinde konuştu.

Gamze Altun: "İlk kez koparmada madalya kazandım"

Polonya'da 23 yaş altı kadınlar 45 kiloda koparmada 70 kilo ile bronz, silkmede 93 kilo ile altın toplamda 163 kilo ile bronz madalya kazanan ve silkmede 93 kiloluluk kaldırışıyla bu alanda Avrupa rekorunun yeni sahibi olan Gamze Altun da 5 yıldır halter yaptığını belirterek, "İlk kez koparmada madalya kazandım onun için mutlu oldum ama silkme ve toplamda kendimden daha iyi bir derece bekliyordum. Bugüne kadar en iyi toplamım 157'ydi bugün 163 yaptım ama şampiyonluk için yetmedi. Şampiyonluk için daha çok çalışacağım, daha iyisini yapacağım inşallah. Bu yıl Bulgaristan'da 92 kilo ile 23 yaş altı rekorunu kırmıştım bu yarışmada bir kilo daha fazla kaldırarak kendi rekorumu tekrar kırdım, geliştirdim. Cansu şampiyon oldu ben üçüncü oldum aramıza İspanyol halterci girdi, Cansu iyi bir rakip, kendisi de çok güçlü, rekabetimiz iyi oluyor, birbirimizi hırslandırıyoruz. Bakalım ileride nasıl olacak göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir ay sonra büyükler ile Bahreyn'deki dünya şampiyonasında da madalya hedeflediğini belirten Gamze, "Tek büyükler dünya şampiyonası madalyam eksik onu da Bahreyn'de tamamlayacağım inşallah. Madalyalarımı beni yetiştiren antrenörlerime ve aileme armağan ediyorum." dedi.

Ezgi Kılıç: "Hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları"

Polonya'da genç kadınlar 45 kilo koparmada 74, silkmede 85 ve toplamda da 159 kiloyla 3 altın madalya kazanan Ezgi Kılıç da "7 yıldır halter yapıyorum. Ankara'da ortaokulda okurken beden eğitimi öğretmenimin verdiği ödev sayesinde halteri öğrendim. Öğretmenim halteri araştırmam için bir ödev vermişti, o zaman ilgimi çekti ve devamında başladım. 2019'da ilk Avrupa şampiyonasına katıldığımda yıldızlar kategorisinde üçüncü oldum. 2021'de 15 yaş altında Avrupa şampiyonu, daha sonra 2023'te 17 yaş altında Avrupa şampiyonu oldum şimdi de gençlerde Avrupa şampiyonu oldum." ifadelerini kullandı.

Bu madalyalar için çok çalıştığını belirten Ezgi, "Zaten beklediğim madalyalardı. İstediğim dereceleri de yaptım Allaha şükür, çok mutluyum. Madalyalarımı anneme armağan edeceğim. Biz dört kardeşiz kardeşlerim de benim başarımla gurur duyar, küçük kardeşim 8 yaşında o gelir sarılır, çok sevinir. Erkek kardeşim de halter yapıyor, milli sporculuğa yükseldi. Her sporcu gibi benim de hedefim olimpiyatlar, hedefim 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na gitmek ve madalya almak. Olimpiyat madalyası kazanmış kadın sporcu olarak tarihe geçmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Varşova'da genç kadınlar 45 kilo silkmede 81 kiloyla bronz madalya kazanan Yağmur Melek Şahin de 2,5 yıldır halter yaptığını belirterek, "Daha iyi dereceler bekliyordum ama nasipte bronz madalya varmış. Seneye şampiyon olmak için daha çok çalışacağım. Gençler kategorisinde ilk defa madalya kazandım, daha önce yıldızlarda madalyalarım var. Ezgi ile aramızda rekabetten çok dostluk var." ifadelerini kullandı.

Halter Kadın Milli Takımı Antrenörü Meliha Sarıkoca da Varşova'da ilk gün bekledikleri madalyalara ulaştıklarını belirterek, "Önümüzdeki senelerde çok daha büyük başarılar bekliyoruz. Ezgi ile Yağmur'un aralarındaki rekabet çok güzel birbirlerini destekliyorlar. Onlar Türkiye için yarışıyor, İstiklal Marşımızı okuttuk o nedenle gururluyuz. İnşallah bundan sonra da madalyalarımız gelecek. İnşallah 2028 Olimpiyatları'nda bu gençlerimizi kürsülerde göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.