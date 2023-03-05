Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda rekorla şampiyon olan Tuğba Danışmaz, kürsüde gözyaşlarına boğuldu

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın dördüncü ve son gününde kadınlar 3 adım atlamanın ödül töreni yapıldı. Altın madalya kazanan milli atlet Tuğba Danışmaz, tören sırasında duygusal anlar yaşadı.

MİLLİ ATLET GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yarışta 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoruna imza atarak altın madalya kazanan milli atlete madalyasını, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi. Danışmaz, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Gümüş madalya kazanan İtalyan Dariya Derkach ile bronz madalya elde eden Portekizli Patricia Mamona'ya da ödüllerini aldı.

"ÇOK KÖTÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Kazandığı şampiyonluk sonrası milli sporcu, "İçimde sanki hala yarışıyormuşum gibi bir his var. Hala çok heyecanlıyım. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Yaşadıklarımızdan dolayı çok üzgünüm ama böyle bir başarı kazanabildiğim için çok mutluyum. Rakiplerim bana sahada 'Gerçekten inanılmazsın. Çok zor bir şey başardın.' dediler. Umarım herkesin yüzünü güldürmüşüzdür."ifadelerini kullandı.