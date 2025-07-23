Avrupa Para Gençlik Oyunları için İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi

AVRUPA Para Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan İstanbul'da, organizasyon öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Beşiktaş'taki Feriye'de düzenlenen toplantıya, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel, paralimpik milli sporculardan Turgut Aslan Yaraman ve Meryem Nur Tunuğ'un yanı sıra katılımcı ülkelerin federasyon başkanları ve genel sekreterleri katıldı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen genç para atletleri İstanbul'da bir araya getirecek organizasyonun detaylarının paylaşıldığı toplantıda, oyunların sporun birleştirici gücüne ve erişilebilirliğe katkısına dikkat çekildi.

MURAT AKSU: TÜRK PARALİMPİK GÜNLERİNİN EN GURURLUSUNU YAŞIYORUZ

Toplantıda ilk sözü alan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu, "Öncelikle sporcularımızın dediği gibi 'İnsanlık için küçük bizim için büyük adım' attık. Türk paralimpik günlerinin en gururlusunu yaşıyoruz. İlk kez paralimpik bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Paris'ten başarı ile geldik ama daha iyi yerlere götürmek istediğimizi söylemiştik. 2025 Gençlik Oyunları bunun ilk aşaması oldu. Yarın 33 ülkeden Avrupa Paralimpik Oyunları'nın ilk ve en büyük organizasyonunu yapmak bize nasip oldu. İlk defa katılan ülkeler var. İlk kez 9 branşta düzenliyoruz, bu da ilk oldu. Okçuluk da bu ilklerden biri. Okçuluk ilk kez sahne alacak. Bizim için bunlar çok güzel şeyler. 2025 bizim için bir başlangıç. Olimpik ve paralimpik anlamda ev sahipliği yapmak istiyoruz. 2036 yolunda giderken ilk referansımız bu olacak. Daha nice organizasyonları İstanbul'a ve Türkiye'ye getirip Türkiye'nin gücünü gösteririz. Çünkü paralimpik harekete ilham veren gençlerimiz önemli. Kendi evimizde yarıştırarak Türkiye'nin gücünü göstermek en büyük gücümüz olacaktır. Bu organizasyona olan ilgiyi şöyle anlatayım. 2000 üzerinde gönüllü müracaat etti. Paralimpiğe olan ilgiyi ve bakış açısını gördük. Bu bizi mutlu etti. Bu sadece bir spor organizasyonu değil, paralimpik ve birçok konuda programlarımız olacak. Biz Türklerin en iyi olduğu ampute futbolda bir gösteri maçı olacak. Ampute takımımız da paralimpik spor olarak anılmasını isteriz. Bütün paydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizim ilk kez Avrupa paralimpik oyunlarına bir armağanımız oldu. Bir maskotumuz oldu. İstanbul'da kedi meşhur olduğu için kediyi seçtik. Çokta sevildi. Umarım bu miras olur" dedi.

RAYMON BLONDEL: İSTANBUL'UN EV SAHİPLİĞİ YAPMASI ÇOK HEYECAN VERİCİ

Avrupa Paralimpik Komitesi Başkanı Raymon Blondel ise "Burada olmak çok heyecan verici. Paralimpik oyunlarına İstanbul'un ev sahipliği yapması çok heyecan verici. 3 yıl önce ben başkan seçildiğimde stratejik planlarımızdan birisi gençler için çok dallı bir spor etkinliği düzenlemekti. Genç atletlerden gelecek elit sporculardan kadın ve erkek sporcularımıza yol yaratmak, eğitim vermek ve öğrenim vermek olmasını istedik. Nasıl daha iyi insan olurunun yolu olsun istedik. İhale sürecini başlattık ve gördük ki İstanbul muhteşem bir teklif sundu bize. Yoğun şekilde bir arada çalışmaya başladık. 33 ülkeden sporcular yarışacak ve bu sadece spor etkinliği değil. Bu bir eğitim. Sporun etkisi kadar önem taşıtan bir diğer şey ilham veren bir durum yaratmaktı. Bence yerel komite ile birlikte bu konsept gelecekte de sürdürülebilir olur. İlham olabilmek ve sarsılmaz kararlılıkla geleceğe bakmak çok büyük önem taşıyor. Burada bulunmak, katılmak, büyümek ve herkese keyif vermeli. Çaba göstermek söz konusu. Yerel organizasyon komitesi için de öğrenmek önemli. Belki de geleceğe vizyon olabilir. Çünkü bir ilk olarak bir şeyi burada başlatıp uluslararası müsabaka deneyimi yaşamak demek. 2032'ye yetişir mutlaka. Bu büyümekle ilgili ve yarışmakla ilgili. Farklı sporları engelli bireylerle ülkelere, Türkiye'ye ve İstanbul'a göstermek istiyoruz. Sporu görmek ve öğrenmek müsabaka açısından değil gelecek için önem taşıyor. Bundan sonra diyaloğumuza da katkıda bulunacak. Başlıyor olmak büyük heyecan. Yarın açılış törenimiz var. Sonra da başlayacağız. Çabaları ile sporcularımız ilham versinler. Evlerine tecrübe ile dönsünler. İstanbul'da bulunmak çok büyük mutluluk. Burada olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Programda paralimpik milli sporculardan Turgut Aslan Yaraman ve Meryem Nur Tunuğ da açıklamalarda bulundu. Yaraman konuşmasında "İstanbul'da böyle bir organizasyon yapılması çok heyecan verici. Yolun başında bize inanan herkese ve başkanımıza teşekkür ederim. Yurtdışından gelen sporculara hoş geldiniz demek istiyorum" derken, Tunuğ ise "Bu davet için teşekkürler. Ülkemi temsil etmek çok guru verici. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Amacımız bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmaktır" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 33 ülkeden 700'ü para atlet olmak üzere 1500'ün üzerinde katılımcının yer alacağı Avrupa Para Gençlik Oyunları'nda, 9 farklı branşta müsabakalar düzenlenecek. Genç para atletler, yalnızca madalya için değil, aynı zamanda ilham vermek ve farkındalık oluşturmak için mücadele edecek.