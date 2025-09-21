Haberler

Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor

Avrupa, Onana'nın asistini konuşuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçında kalecisi Andre Onana'nın Paul Onuachu'ya verdiği gol pası, Avrupa basını ve yüksek takipçili futbol hesaplarında geniş yer buldu. Onana'nın Onuachu'ya yaptığı asist, sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK karşısında Onuachu'nun beraberlik golünde asisti yapan kaleci Andre Onana, Avrupa'da sosyal medyanın öne çıkan konularından biri oldu.

CBS Sports Golazo, EuroFoot ve The European Lad gibi hesaplar anı paylaşırken, Yahoo Sports UK ve SportBible haberi manşete taşıdı. "İlk maçta 8 kurtarış ve maçın adamı, ikinci maçta 60 metrelik asist" vurgusuyla paylaşılan içerikler kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Sosyal medyada öne çıkan paylaşımlar şöyle:

CBS Sports Golazo: İlk maçta 8 kurtarış ve maçın adamı seçildi. İkinci maçta ise 60 metrelik pasla Onuachu'ya asist yaptı.

xEuroFoot:"Andre Onana (29), yeni kulübü Trabzonspor için asist yaptı.

The European Lad: "Andre Onana, Trabzonspor'un golünde asist yaptı!"

Football Tweet:"Türkiye'de Andre Onana, Trabzonspor için asist yaptı."

Soar Super Eagles:"Paul Onuachu'nun golünde asist kalecisi Andre Onana'dan geldi."

Yahoo Sports UK: "Onana'nın yükselişi sürüyor; Trabzonspor, 1-1'lik beraberliği onun asistiyle yakaladı."

The Sun: Onana'nın Türkiye'deki harika başlangıcı 60 metrelik asistle devam ediyor. Taraftarlar, 'Sorun United'dı' yorumunda birleşti.

SportBible, haberde Onana'nın Türkiye'deki başlangıcının 'etkileyici' olduğu, United'daki kötü dönemin ardından toparlandığı vurgulandı. Haberde ayrıca Manchester United taraftarları sosyal medyada "Man Utd'dan ayrıl, tekrar futbolcu ol" ve "Her oyuncu United'dan uzaklaşınca gelişiyor" gibi yorumlar yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

CHP'de genel başkan belli oldu! Seçimde 835 oyun tamamını aldı
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu

Bayrampaşa'da başkanvekili kurayla seçildi! Salonda sevinç çığlıkları
Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor

Kuradan çıkan ismi duyunca soluğu kürsüde aldılar
Washington'da orduya ait helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti

Orduya ait helikopter düştü: 4 asker hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının öldüğünü 3 gün sonra fark etti

Babasının öldüğünü günler sonra fark etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.