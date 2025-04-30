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Avrupa'nın dev kulübü, Trabzonspor U19'un kaptanı Salih Malkoçoğlu'na talip

Avrupa'nın dev kulübü, Trabzonspor U19'un kaptanı Salih Malkoçoğlu'na talip
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Inter, Trabzonspor U19 takımının kaptanı Salih Malkoçoğlu ile yakından ilgileniyor. İtalyan ekibinin gözlemcilerinin, Barcelona ile oynanan final maçında tribünde oldukları ve Malkoçoğlu'nu izledikleri öğrenildi.

Atalanta, Inter ve Salzburg gibi zorlu takımları eleyerek UEFA Gençlik Ligi'nde tarih yazan Trabzonspor U19 takımının kaptanı Salih Malkoçoğlu'na Avrupa'dan sürpriz bir talip çıktı.

INTER'İN SALİH MALKOÇOĞLU İSTEĞİ

Fanatik'in haberine göre; Serie A devi Inter, Trabzonspor U19 takımının kaptanı Salih Malkoçoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Turnuvada gösterdiği performansla beğeni toplayan 20 yaşındaki genç futbolcuyu bir süredir takip eden İtalyan ekibinin gözlemcilerinin, Barcelona ile oynanan final maçında tribünde oldukları ve Malkoçoğlu'nu izleyerek oyuncu hakkında birçok not aldıkları aktarıldı.

RAKAMLARI

Ön libero pozisyonunda görev yapan genç yıldız, bu sezon çıktığı 22 maçta 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 600 bin euro olan Salih Malkoçoğlu'nun Trabzonspor ile 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıg5rrp68hf9:

çöp

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Bide ne olur demişler ya sesli güldüm bu habere yani ne olur bize verin ne ya

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