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Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var

Avrupa Ligi'nde favoriler belli oldu: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 3 puan fark var
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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçların ardından, takımların kupayı kazanma ihtimalleri hesaplandı. Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, bu sezon ilk defa 36 takımla ve lig formatıyla düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde takımların kupayı kazanma oranlarını belirledi. İşte üç büyüklerin kupayı kazanma ihtimalleri...

UEFA Avrupa Ligi'nde hafta içi oynanan maçların ardından, takımların kupayı kazanma ihtimalleri için hesap yapıldı. Üç büyüklerin kupayı kazanma ihtimalleri de belli oldu.

TÜRK TAKIMLARININ FAVORİSİ GALATASARAY

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data, bu sezon ilk defa 36 takımla ve lig formatıyla düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nde takımların kupayı kazanma oranlarını hesapladı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da mücadele ettiği kupada ilk 4 haftanın ardından takımların mutlu sona ulaşma oranları şöyle oldu:

  • Rigas FS: Yüzde 0
  • Elfsborg: Yüzde 0
  • Ludogorets: Yüzde 0.01
  • Dinamo Kiev: Yüzde 0.01
  • Maccabi Tel-Aviv: Yüzde 0.02
  • Malmö: Yüzde 0.04
  • FCSB: Yüzde 0.1
  • PAOK: Yüzde 0.1
  • Ferençvaroş: Yüzde 0.1
  • Beşiktaş: Yüzde 0.1
  • Karabağ: Yüzde 0.2
  • Union Saint-Gilloise: Yüzde 0.3
  • Midtjylland: Yüzde 0.5
  • Bodo/Glimt: Yüzde 0.5
  • Twente: Yüzde 1
  • Rangers: Yüzde 1
  • AZ Alkmaar: Yüzde 1
  • Braga: Yüzde 1
  • Viktoria Plzen: Yüzde 1
  • Hoffenheim: Yüzde 1
  • Olympiakos: Yüzde 1
  • Anderlecht: Yüzde 1
  • Fenerbahçe: Yüzde 2
  • Nice: Yüzde 2
  • Real Sociedad: Yüzde 2
  • Slavia Prag: Yüzde 4
  • Ajax: Yüzde 5
  • Roma: Yüzde 5
  • Lyon: Yüzde 5
  • Galatasaray: Yüzde 5
  • Eintracht Frankfurt: Yüzde 6
  • Athletic Bilbao: Yüzde 8
  • Manchester United: Yüzde 8
  • Porto: Yüzde 8
  • Tottenham: Yüzde 15
  • Lazio: Yüzde 17
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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