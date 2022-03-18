Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu! Galatasaraylılar Barcelona'nın çektiği takımı görünce yıkıldı

Avrupa Ligi'nde dün son 16 turunda oynanan karşılaşmaların ardından bugün çeyrek ve yarı final kura çekimi gerçekleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TADINDA

Çeyrek finaldeki eşleşmeler Şampiyonlar Ligi seviyesinden pek farklı değil. Leipzig-Atalanta, West Ham-Lyon eşleşmesi dikkat çekti.

ASLAN'IN KAÇAN ŞANSI

Bu sezon Bundesliga'da alt ve orta sıralarda gezinen Frankfurt, Galatasaray'ı eleyen Barcelona'yı çekti. Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubundan çıkmıştı. Sarı-Lacivertliler, Alman ekibiyle iki maçta da berabere kalmıştı.

İşte Avrupa Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri: