Avrupa Halter Şampiyonu Harun Algül, Şırnak'ta Coşkuyla Karşılandı

Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Harun Algül, Şırnak'ta coşkuyla karşılandı.

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda 112 kiloluk kaldırışıyla koparmada altın madalya kazanan Harun Algül için memleketi Şırnak'ta karşılama töreni düzenlendi. Algül, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda ailesi, arkadaşları ve sporcular tarafından karşılandı. Milli sporcu daha sonra araçlarla konvoy eşliğinde şehir turu attı. Algül'ü bazı arkadaşları valilik bahçesinde meşalelerle karşıladı.

Daha sonra Vali Birol Ekici, milli sporcu Algül ve ailesini makamında ağırlayarak bir süre görüştü. Algül'ü başarısından dolayı tebrik eden Ekici, "Şehir olarak kendisinden ne kadar gurur duysak azdır. Göğsümüzü kabarttı, ailesini, antrenörlerini kimin emeği varsa herkesi tebrik ediyorum. Gençlerimizin spora yönelmesi çok önemli. Kendisinin gençlerimize umut ışığı olması, örnek olması çok önemli. Kentte çok önemli tesisler yapılıyor. İnşallah bu tesislerde nice Harun Algül'ler yetiştireceğiz" dedi.

Algül ise antrenörleri eşliğinde şampiyonaya sıkı çalıştıklarını, bunun meyvesini altın madalya kazanarak aldığını belirtti. Kendisine destek olan, dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür eden Algül, "İnşallah 2028'de Olimpiyatlara katılarak madalya alacağım. Önümüzde İslami Dayanışma Oyunları var. Yeni sikletim 60 kilo olacak. İnşallah çok çalışarak memleketime, sevdiklerime ve ailemi tekrar gururlandırırım" diye konuştu. - ŞIRNAK