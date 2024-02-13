Milli halterci Muammer Şahin Avrupa Şampiyonu oldu
Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 55 kilo koparmada milli sporcu Muammer Şahin, son hakkında 112 kilogramı kaldırarak altın madalya kazandı.
Milli sporcumuz Muammer Şahin, koparmada 112 kg kaldırarak Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
ALTIN MADALYA KAZANDI
55 kilo koparmada milli sporcu Muammer Şahin, son hakkında 112 kilogramı kaldırarak altın madalya kazandı.
HARUN ALGÜL 6. OLDU
Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu. Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.