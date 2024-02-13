Üye Girişi
Haberler

Milli halterci Muammer Şahin Avrupa Şampiyonu oldu

Güncelleme:

Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 55 kilo koparmada milli sporcu Muammer Şahin, son hakkında 112 kilogramı kaldırarak altın madalya kazandı.

Milli sporcumuz Muammer Şahin, koparmada 112 kg kaldırarak Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

ALTIN MADALYA KAZANDI

55 kilo koparmada milli sporcu Muammer Şahin, son hakkında 112 kilogramı kaldırarak altın madalya kazandı.

Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcumuz Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı

HARUN ALGÜL 6. OLDU

Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu. Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Milli halterci Muammer Şahin Avrupa Şampiyonu

Milli halterci Muammer Şahin Avrupa Şampiyonu

Milli halterci Muammer Şahin Avrupa Şampiyonu

Kaynak: Haberler.com / Spor

Muammer Şahin Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title