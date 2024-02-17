Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazanan Alperen Berber, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda altın madalya kazanan Alperen Berber, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Avrupa şampiyonu 19 yaşındaki genç güreşçi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Geriye bakmadan" adlı fotoğrafına oy veren Berber, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Bakış" adlı fotoğrafını seçti.

Berber, "Spor" kategorisinde Filip Stevanovic'in "Koparırken", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda", "Haber" kategorisinde de Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev" adlı fotoğraflarını tercih etti.