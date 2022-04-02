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Avrupa Güreş Şampiyonası

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Avrupa Güreş Şampiyonası

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde Emre, bronz madalya müsabakasında Moldovalı Artiom Deleanu ile karşılaştı.

Büyüklerde ilk kez mücadele eden Emre, rakibini tuş ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Emre, Bulgaristan'da yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

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