Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası
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Milli atlet Muhammet Eren Uysal, Çekya'da devam eden Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında birinci oldu.

Milli atlet Muhammet Eren Uysal, Çekya'da devam eden Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda 1500 metre yarışında birinci oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda Muhammed Eren Uysal, mozaik kategorisi 1500 metre yarışında 6.01.05 dakikalık derecesiyle Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Muhammed Eren'in büyük bir başarıya imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Özel sporcumuz Muhammet Eren Uysal'ın bu tarihi başarısı, azmin, disiplinin ve inancın bir ürünüdür. 1500 metrede hem Avrupa hem de dünya rekorunu kırarak bizlere büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda emeği geçen kıymetli antrenörlerimize, teknik ekibimize ve ailesine teşekkür ediyorum. Bu başarıda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Sayın Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, Sayın Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a ve Tureks Turunç Madencilik'e en içten şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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