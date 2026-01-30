AVRUPA'DA RAKİPLER BELLİ OLUYOR
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belirlenirken, Süper Lig ve 1. Lig'de de heyecan devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise maçlar belirli saatlerde gerçekleşecek.
AVRUPA'DA RAKİPLER BELLİ OLUYOR
14.00 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli olacak.
15.00 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli olacak.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler; Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kalarak, lig etabını 19'uncu sırada tamamladı.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.
SÜPER LİG
20.00 Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor
20.00 Kasımpaşa - Samsunspor
1'İNCİ LİG
20.00 İstanbulspor - Hatayspor
BASKETBOL
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
19.00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Gain
- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 OGM Ormanspor - ÇİMSA ÇBK Mersin
OKÇULUK
- Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak.