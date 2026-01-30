Haberler

AVRUPA'DA RAKİPLER BELLİ OLUYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belirlenirken, Süper Lig ve 1. Lig'de de heyecan devam ediyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise maçlar belirli saatlerde gerçekleşecek.

14.00 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli olacak.

15.00 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli olacak.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler; Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda FCSB ile 1-1 berabere kalarak, lig etabını 19'uncu sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılar, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçının hazırlıklarına başlayacak.

SÜPER LİG

20.00 Hesap.com Antalyaspor - Trabzonspor

20.00 Kasımpaşa - Samsunspor

1'İNCİ LİG

20.00 İstanbulspor - Hatayspor

BASKETBOL

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

19.00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Gain

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 OGM Ormanspor - ÇİMSA ÇBK Mersin

OKÇULUK

- Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kütahya'da yapılacak.

