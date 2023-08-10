Avrupa'da Türk gecesi! Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rakiplerine gol oldu yağdı

UEFA Konferans Ligi 3. tur ilk maçlarında Türk takımları geceye damga vurdu. Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1'lik net skorla mağlup ederken; Fenerbahçe de Maribor'u sahasında aynı skorla geçti. Adana Demirspor ise Osijek'i 5-1 mağlup ederek adeta şov yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor rakiplerini farklı geçerek tur kapısını araladı. Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1'lik net skorla mağlup ederken; Fenerbahçe de Maribor'u sahasında aynı skorla geçti. Gecenin sürprizini ise Adana Demirspor yaptı. Bu yıl ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Adana temsilcisi, sahasında ağırladığı Osijek'i 5-1 mağlup etti.

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