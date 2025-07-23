Avrupa'da rekor transfer gerçekleşti! Liverpool'un yeni golcüsü Ekitike

Avrupa'da rekor transfer gerçekleşti! Liverpool'un yeni golcüsü Ekitike
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Premier Lig ekibi Liverpool, Eintracht Frankfurt'tan golcü futbolcu Hugo Ekitike'yi 95 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığını açıkladı. Ekitike, bu bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un satış rekorunu egale etti.

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, yeni sezondaki merakla beklenen golcüsüne resmen kavuştu.

6 YILLIK İMZA

Liverpool, Eintracht Frankfurt'tan Hugo Ekitike'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İngiliz devi, Fransız futbolcu ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

BONSERVİSİ 95 MİLYON EURO

Öte yandan Liverpool, bu transfer için Eintracht Frankfurt'a bonuslarla birlikte toplamda 95 milyon euro ödedi. Böylelikle Ekitike, bu bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'un satış rekorunu da egale etmiş oldu. Alman ekibi, daha önce Randal Kolo Muani'yi 95 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e satmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda takımıyla 48 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 22 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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