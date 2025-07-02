Avrupa bu transferi konuşuyor! Galatasaray'dan Sommer bombası

Avrupa bu transferi konuşuyor! Galatasaray'dan Sommer bombası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın kaleci transferi için listesindeki isimlerden biri Yann Sommer olduğu iddia edildi. Bu haber başta İtalya olmak üzere İsviçre ve Alman basınında geniş yer buldu.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Muslera sonrası kaleci transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi.

HEDEFTEKİ İSİM SOMMER

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, gelecek sezon kalesini İsviçreli kaleci Yann Sommer'e emanet etmek istiyor. Sarı-kırmızılılarının kaleci transferinde bir numaralı hedefinin Sommer olduğu belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın deneyimli eldiven için şu ana dek somut bir teklif yapıp yapmadığı belirtilmedi.

AVRUPA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Öte yandan bu gelişme sonrası başta İtalyan medyası olmak üzere İsviçre ve Alman medyası Sommer'in Türkiye'ye olasını transferini manşetlerine taşıyarak geniş yer ayırdı.

INTER PERFORMANSI

Inter forması giyen 36 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Sommer'in Inter ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi devam ediyor. İtalyan devinde şu ana kadar 2 sezonda 96 maçta forma giyen İsviçreli eldiven, bu karşılaşmalarda kalesini 47 kez gole kapadı ve 78 kez de topu ağlarında gördü.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Hakan'dan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye imza atacağı konuşulan Uchenna Ogundu'dan sürpriz transfer

Fenerbahçe'ye imza atacak denmişti! Süper Lig'in o takımına gitti
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Kurtlar Vadisi'nde 'Kibritçi Cevat' karakterini canlandıran oyuncu Şekip Taşpınar hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.