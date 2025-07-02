Avrupa bu transferi konuşuyor! Galatasaray'dan Sommer bombası

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Muslera sonrası kaleci transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi.

HEDEFTEKİ İSİM SOMMER

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, gelecek sezon kalesini İsviçreli kaleci Yann Sommer'e emanet etmek istiyor. Sarı-kırmızılılarının kaleci transferinde bir numaralı hedefinin Sommer olduğu belirtildi. Haberde, Galatasaray'ın deneyimli eldiven için şu ana dek somut bir teklif yapıp yapmadığı belirtilmedi.

AVRUPA'DA MANŞETLERİ SÜSLEDİ

Öte yandan bu gelişme sonrası başta İtalyan medyası olmak üzere İsviçre ve Alman medyası Sommer'in Türkiye'ye olasını transferini manşetlerine taşıyarak geniş yer ayırdı.

INTER PERFORMANSI

Inter forması giyen 36 yaşındaki kalecinin piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Sommer'in Inter ile 30 Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi devam ediyor. İtalyan devinde şu ana kadar 2 sezonda 96 maçta forma giyen İsviçreli eldiven, bu karşılaşmalarda kalesini 47 kez gole kapadı ve 78 kez de topu ağlarında gördü.