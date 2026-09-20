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Avrupa Boks Şampiyonası'nda Havvanur Kethüda yarı finale çıktı, madalya garantiledi

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Bulgaristan'daki Avrupa Boks Şampiyonası'nda Havvanur Kethüda yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Emrah Yaşar çeyrek finale kaldı. Mücahit İlyas ise +90 kiloda İngiliz rakibine 5-0 yenilerek elendi.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda Havvanur Kethüda yarı finale, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli ve Emrah Yaşar ise çeyrek finale yükseldi.

Başkent Sofya'daki organizasyonda bugün 5 milli boksör ringe çıktı.

Kadınlar +80 kiloda Havvanur Kethüda, Ukraynalı Mariia Lovchynska'yı hakem kararıyla mağlup ederek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiledi.

Son Avrupa şampiyonu Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Azerbaycanlı Zeynab Rahimova'yı yine hakem kararıyla mağlup ederek çeyrek finale kaldı.

Üst üste 3 dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ise 70 kiloda İspanyol Dunia Martinez Mas'ı 5-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Erkekler 90 kiloda Emrah Yaşar, Ermeni Narek Manasyan'ı 5-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Mücahit İlyas ise +90 kiloda İngiliz Damar Thomas'a 5-0 yenilerek şampiyonaya veda etti.

Kaynak: AA
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