Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda başarı gösteren sporcular Ordu'da karşılandı

Moldova'da düzenlenen Gençler Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda başarı gösteren sporcular, memleketleri Ordu'da törenle karşılandı. Başkent Kişinev'de gerçekleştirilen organizasyonda 70 kilo sol kolda Avrupa şampiyonu olan Cansu Halenur Yiğit ile 55 kilo sağ kolda Avrupa üçüncülüğü elde eden Tuğrulhan Akbaş için Çaybaşı ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Moldova'da düzenlenen Gençler Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda başarı gösteren sporcular, memleketleri Ordu'da törenle karşılandı.

Başkent Kişinev'de gerçekleştirilen organizasyonda 70 kilo sol kolda Avrupa şampiyonu olan Cansu Halenur Yiğit ile 55 kilo sağ kolda Avrupa üçüncülüğü elde eden Tuğrulhan Akbaş için Çaybaşı ilçesinde karşılama töreni düzenlendi.

Cansu Halenur Yiğit ve Tuğrulhan Akbaş'ı, Kaymakam Turgay Tarık, Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, öğretmenler, öğrenciler ve ilçe sakinleri, ilçe merkezi girişinde karşıladı.

Milli bilek güreşçilere çiçek takdim edilen programda konuşan Belediye Başkanı Semiz, sporcuları gösterdikleri başarıdan dolayı kutladı.

Semiz, aileleri ve antrenörleri de tebrik ederek, sporcuların başarılarının devamını diledi.

Törende, Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'ndan 60 kilo sağ kolda Türkiye birincisi olarak dönen Elif Rana Kaya da yer aldı.