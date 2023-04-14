Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda 5 Milli Sporcu Son 16'ya Kaldı

Türkiye Bilardo Federasyonu ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrupa Bilardo Şampiyonası'nda 3 bant büyüklerde 5 milli sporcu son 16'ya kaldı.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada, 3 bant büyükler kategorisi son 32 müsabakaları ile devam etti. Yapılan müsabakalarda milli sporcu Semih Saygıner, Sabir Çelik'i 50-8'lik skorla; Tayfun Taşdemir, Emrullah Başeğmez'i 50-42'lik skorla; Berkay Karakurt, Yunan rakibi Nikos Polychronopoulos'u 50-47'lik skorla; Tolgahan Kiraz, Fransız rakibi Jeremy Bury'i 50-3'lük skorla; Lütfi Cenet ise Belçikalı Kurt Cevlenans'ı 50-25'lik skorla yenerek son 16'ya kaldı.

18 ülkeden 500'den fazla sporcunun katıldığı Avrupa Bilardo Şampiyonası, 16 Nisan'da sona erecek.