Haberler

Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Avrupa basını, A Milli Takım'ın galibiyetini manşetlerine taşıdı.

  • A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti.
  • Türkiye, grubunu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi ve play-off'a kalmayı garantiledi.
  • Türkiye'nin grup liderliği için İspanya karşısında 7-0'lık galibiyete ihtiyacı var.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bursa'da konuk ettiği Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti. Türkiye bu sonuçla grubunu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. A Milli Takım'ın aldığı galibiyet Avrupa basınında geniş bir biçimde yer aldı.

''İSPANYA'NIN KUTLAMALARI ERTELENDİ''

İtalyan basını Corriere della Sport'ta yer alan haberde, ''Montella'nın Türkiye'si, İspanya'nın kutlamaları ertelendi. Türkiye, Bulgaristan'ı puansız bırakarak son maça İspanya'nın 3 puan arkasında girdi.'' denildi.

KENAN YILDIZ'IN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

İtalyan basınında ayrıca Kenan Yıldız'ın Bulgaristan maçı sonrası kaçırdığı gollerle ilgili yaptığı açıklamalar yer buldu. Milli futbolcu, ''2 gol atabilirdim bugün gol bulamadığım için özür diliyorum. Umarım gelecek maçta gol bulurum. Bir sonraki maçta en iyisini yapmaya çalışacağım.'' demişti.

''ARDA GÜLER YİNE PARLADI''

İspanyol basını AS'ta yer alan haberde, ''Hakan Çalhanoğlu, penaltı golü ve Chervnev'in kendi kalesine attığı golde kilit rol oynadı. Arda Güler yine parladı ve Türkiye play-off'lardaki yerini garantiledi.'' yorumu yapıldı.

''TÜRKİYE MUCİZEYE TUTUNDU''

Mundo Deportivo ise A Milli Takım'ın İspanya'yla oynayacağı maçı öne çıkarırken, ''Türkiye kazandı ve grup liderliği için mucizeye tutundu. Dünya Kupası'na doğrudan katılım için İspanya'yı 7-0 yenmeleri gerekiyor.'' ifadeleri kullanıldı.

''7-0'LIK GALİBİYETE İHTİYAÇLARI VAR''

Marca da gruptaki son maç üzerinden değerlendirmede bulunurken, ''Türkiye play-off'a kalmayı garantiledi ve liderlik için İspanya karşısında 7-0'lık galibiyete ihtiyaçları var.'' denildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosyayı Cinayet Büro devraldı

Arapsaçına döndü! Türkiye'nin konuştuğu dosya artık Cinayet Büroda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.