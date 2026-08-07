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Milli Cimnastikçilerin Avrupa Şampiyonası Kadrosu Açıklandı

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Türkiye Milli Artistik Cimnastik Takımı'nın 13 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Türkiye Milli Artistik Cimnastik Takımı'nın 13 Ağustos'ta başlayacak Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek organizasyonda, 13-16 Ağustos tarihlerinde kadınlar, 19-23 Ağustos tarihlerinde de erkekler müsabakaları yapılacak.

Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Türkiye'yi, büyüklerde Ceren Biner, İlayda Şahin, Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Zeynep Kurtuluş, gençlerde ise Gülbahar Ece Gerdan ve Ela Şirin temsil edecek.

Türkiye'nin, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'ndaki kadrosu da büyüklerde Ferhat Arıcan, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı, Altan Doğan, gençlerde Deniz Şükrüoğlu, Kaan Göktekin, Umut Örs, Yiğit Emre Gök ve Arben Erdem Gümüşlü'den oluşacak.

Kaynak: AA
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