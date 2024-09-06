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Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası Açılış Seremonisi Düzenlendi

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Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası için düzenlenen açılış seremonisinde konuşma yaptı. Edirne'nin tarihi ve kültürel önemine vurgu yapan Sezer, organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Törende konuşan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ve Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps de organizasyona katılan sporculara başarılar diledi.

Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası için açılış seremonisi düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, kürek sporunun önemli bir organizasyonunun Edirne'de yapılmasının memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Edirne'nin pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını ifade eden Sezer, "Edirne Osmanlı'ya 93 yıl başkentlik yapmış, hem Roma hem de Bizans'ın eserlerinin bulunduğu önemli bir şehir olarak dünyadaki yerini almaktadır. Edirne'yi köprüler ve nehirler şehri olarak adlandırıyoruz. Köprüler yeni dostluklar kurulmak için inşa edilmiştir." dedi.

Sezer, Meriç Nehri'nin kürek parkuru olmasında desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, önemli organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Kürek Federasyonu ve TED Edirne Kürek Kulübüne teşekkür etti, sporculara başarı diledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk de önemli bir organizasyona ev sahipliğini yapmanın gururu yaşandığını ifade etti.

Avrupa Kürek Başkanı Annamarie Phelps ise Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların yer aldığı organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Phelps, pek çok paylaşımların yaşanacağı ve güzel anıların biriktirileceği organizasyonda hem sporcu hem de teknik ekiplere başarı diledi. Phelps daha sonra şampiyonayı resmi olarak başlattı.

Yarın sabah başlayacak yarışlar iki gün sürecek.

Kaynak: AA / Spor

Yunus Sezer Türkiye Güncel edirne Spor

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