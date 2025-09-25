Haberler

AVAR 2 Uygulaması Trendyol Süper Lig'de Yeniden Başlatılıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Trendyol Süper Lig'de yeniden başlatılacağını açıkladı. Uygulama, hakemlerin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül 2025 tarihinden itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir.

Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de başarıyla uygulanan bu program kapsamında, AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
