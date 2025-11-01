Aurora Gaming, PGL Masters'da Şampiyon Oldu
Aurora Gaming'in Counter-Strike 2 takımı, Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen PGL Masters turnuvasını kazandı. Yarı finalde GamerLegion'u 2-0 mağlup eden takım, finalde Avustralya temsilcisi Legacy Esports'u 3-2 yenerek kupayı kazandı.
Başkent Bükreş'teki organizasyonda Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü'den oluşan takım, yarı finalde GamerLegion'u 2-0 (13-1, 13-1) mağlup etti.
Finalde Avustralya temsilcisi Legacy Esports ile karşılaşan Aurora, 3-2 (13-11, 13-8, 17-19, 8-13, 13-11) kazanarak kupanın sahibi oldu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor