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AÜ Bisiklet Topluluğu 19 Mayıs Ata'ya Saygı Turu'nu Tamamladı

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Ankara Üniversitesi (AÜ) Hitit Bisiklet Topluluğu üyeleri, '19 Mayıs Ata'ya Saygı Turu' kapsamında 450 km pedal çevirerek Samsun'a ulaştı. Etkinlikte Türk bayrağı ve Ankara Üniversitesi flaması Samsun'a bisiklet ile ulaştırıldı.

Ankara Üniversitesi (AÜ) Hitit Bisiklet Topluluğu üyeleri, '19 Mayıs Ata'ya Saygı Turu' kapsamında 450 km pedal çevirerek Samsun'a ulaştı.

Etkinlik kapsamında topluluk üyesi öğrenciler, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Öztürk tarafından kendilerine teslim edilen Türk bayrağı ve Ankara Üniversitesi flamasını Milli Mücadele'nin başlangıç noktası olan Samsun'a bisiklet ile ulaştırıp, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Terzi'ye teslim etti.

Hitit Bisiklet Topluluğu üyelerince Kurupelit Kampüsü girişinde açılan bayraklar, 10 bisikletçi eşliğinde Rektör Yardımcısı Terzi'ye verildi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik Rektör Yardımcısı Terzi'nin Ankara Üniversite öğrencileriyle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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