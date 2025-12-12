Milli atletler, Portekiz'deki Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek
Türkiye Atletizm Milli Takımı, 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek Avrupa Kros Şampiyonası için 30 milli atletle birlikte Portekiz'e doğru yola çıktı. Takım, büyükler, 23 ve 20 yaş altı ile karışık bayrak kategorilerinde ülkemizi temsil edecek.
Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan Portekiz'e hareket etti.
Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından 14 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek ve büyükler, 23 ve 20 yaş altı ile karışık bayrak kategorilerinde Türkiye'yi temsil edecek 30 milli atlet şunlar:
20 Yaş altı kadınlar: Elif Naz Köseoğlu, Havva Efe, Elif Akçiçek, Döndü Kübra Boyraz, Edibe Yağız
20 Yaş altı erkekler: Ali Tunç, Kıyasettin Kara, Atakan Enes Çiçek, Azat Özkan
23 Yaş altı kadınlar: Sıla Bayır, Merve Karakaya, Buse Mayda, Gamze Altuntaş
23 Yaş altı erkekler: Enbiya Yazıcı, Diyar Ergüven, Ömer Faruk Bozdağ, Cuma Özcan
Büyük kadınlar: Bahar Yıldırım, Ruken Tek, Nursena Çeto, Yasemin Can, Derya Kunur
Büyük erkekler: Ayetullah Aslanhan, Abdülhalik Çağıran, Ersin Tekal, Azat Demirtaş
Karışık bayrak takımı: Tuğba Toptaş, Damla Çelik, Mevlüt Aras, Recep İstek