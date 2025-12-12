Milli atletler, Portekiz'deki Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek

Avrupa Kros Şampiyonası'nda mücadele edecek Atletizm Milli Takımı, Portekiz'e gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, milli takım kafilesi İstanbul Havalimanı'ndan Portekiz'e hareket etti.

Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından 14 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek ve büyükler, 23 ve 20 yaş altı ile karışık bayrak kategorilerinde Türkiye'yi temsil edecek 30 milli atlet şunlar:

20 Yaş altı kadınlar: Elif Naz Köseoğlu, Havva Efe, Elif Akçiçek, Döndü Kübra Boyraz, Edibe Yağız

20 Yaş altı erkekler: Ali Tunç, Kıyasettin Kara, Atakan Enes Çiçek, Azat Özkan

23 Yaş altı kadınlar: Sıla Bayır, Merve Karakaya, Buse Mayda, Gamze Altuntaş

23 Yaş altı erkekler: Enbiya Yazıcı, Diyar Ergüven, Ömer Faruk Bozdağ, Cuma Özcan

Büyük kadınlar: Bahar Yıldırım, Ruken Tek, Nursena Çeto, Yasemin Can, Derya Kunur

Büyük erkekler: Ayetullah Aslanhan, Abdülhalik Çağıran, Ersin Tekal, Azat Demirtaş

Karışık bayrak takımı: Tuğba Toptaş, Damla Çelik, Mevlüt Aras, Recep İstek