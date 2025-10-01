Atletico Madrid, Real Madrid'den sonra Frankfurt'u da beşledi

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray'ın rakiplerinden Atletico Madrid ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi. Hafta sonu ligde Real Madrid'i 5-2'lik skorla deviren Atletico Madrid, Eintracht Frankfurt'u da 5-1 mağlup etti.

ATLETICO GOL OLDU YAĞDI

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Giacomo Raspadori, 33. dakikada Robin Le Normand, 45. dakikada Antoine Griezmann, 70. dakikada Giuliano Simeone ve 82. dakikada penaltıdan Julian Alvarez kaydetti. Eintracht Frankfurt'un tek golü 57. dakikada Jonathan Burkardt'ten geldi.

GÜNCEL PUAN DURUMU

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid puanını 3 yaptı. Eintracht Frankfurt da 3 puanda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Arsenal'e konuk olacak. Eintracht Frankfurt ise sahasında Galatasaray'ın mağlup ettiği Liverpool'u ağırlayacak.