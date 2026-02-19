Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme: 19.02.2026 - 22:10

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Selahattin Altay, Harun Reşit Güngör

Sakaryaspor : Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Arif Kocaman, Mete Kaan Demir, Vukovic, Fofana (Dk. 46 Soro), Ruan (Dk. 80 Haydar Karataş), Owusu (Dk. 58 Serkan Emrecan Terzi), Pena (Dk. 73 Mirza Cihan), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 58 Melih Bostan)

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Adnan Uğur), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeirra (Dk. 73 Ahmet Karademir), Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Wilks, Bekir Karadeniz, Denic, Clarke-Harris (Dk. 90 Berkay Sülüngöz)

Goller: Dk. 86 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90+6 Wilks (Atko Grup Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 19 Burak Bekaroğlu, Dk. 66 Pena, Dk. 84 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 84 Vukovic ( Sakaryaspor ), Dk. 21 Sequeirra, Dk. 49 Mesut Özdemir, Dk. 80 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın son maçında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 yendi.