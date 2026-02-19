Futbol: Trendyol 1. Lig

Haberler

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında oynanan son maçta Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti. Clarke-Harris ve Wilks'ın golleriyle galibiyet elde eden Pendikspor, önemli bir puan kaynağına ulaştı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Selahattin Altay, Harun Reşit Güngör

Sakaryaspor : Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Arif Kocaman, Mete Kaan Demir, Vukovic, Fofana (Dk. 46 Soro), Ruan (Dk. 80 Haydar Karataş), Owusu (Dk. 58 Serkan Emrecan Terzi), Pena (Dk. 73 Mirza Cihan), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 58 Melih Bostan)

Atko Grup Pendikspor : Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Adnan Uğur), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeirra (Dk. 73 Ahmet Karademir), Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Wilks, Bekir Karadeniz, Denic, Clarke-Harris (Dk. 90 Berkay Sülüngöz)

Goller: Dk. 86 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90+6 Wilks (Atko Grup Pendikspor )

Sarı kartlar: Dk. 19 Burak Bekaroğlu, Dk. 66 Pena, Dk. 84 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 84 Vukovic ( Sakaryaspor ), Dk. 21 Sequeirra, Dk. 49 Mesut Özdemir, Dk. 80 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor )

Trendyol 1. Lig'de 26. haftanın son maçında Atko Grup Pendikspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
