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Atılan manşeti görmeniz lazım: İspanya, En-Nesyri'yi konuşuyor

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Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, performansıyla İspanya'da manşet oldu. Marca, En-Nesyri için "Koşmuyor, adeta uçuyor. En pahalı transfer olmasının hakkını veriyor" yorumunu yaptı ve Edin Dzeko ile olan uyumuna dikkat çekti. Yıldız futbolcu, 9 maçta 11 gol 1 asistle Avrupa'da 2025 yılının en skorer ismi.

Fenerbahçe'nin yaz döneminde 19.5 milyon euroya Sevilla'dan transfer ettiği, "Türk futbol tarihinin en pahalı transferi" Youssef En-Nesyri gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 2 ay takımdan ayrılacağı ve Suudi Arabistan'a gideceği konuşulan Faslı golcü, İspanyol basınında manşet oldu.

"AIR NESYRI"

İspanyol basının önde gelen gazetelerinden Marca, En Nesyri için "'Air-Nesyri' Fenerbahçe'de koşmuyor, uçuyor" başlığıyla verdiği haberde, "İspanya dışındaki ilk macerasında mükemmel bir uyum yakaladı. Sevilla ile 2020/21 sezonunda 24 gol attı. Kırılmak üzere olan bir rekor" ifadelerini kullandı.

"DZEKO İLE YIKICI BİR İKİLİ"

Haberde, "Eski Malaga, Leganes ve Sevilla futbolcusu, Dzeko ile yıkıcı bir ikili oluşturuyor" denilerek sarı-lacivertlilerin bir diğer golcüsü Edin Dzeko ile Nesyri arasındaki uyumuna dikkat çekildi.

"PARASININ HAKKINI VERİYOR"

Ayrıca haberde, "Bu yaz 19.5 milyon euroya Sevilla'dan giden Faslı forvet oyuncusu, Türkiye Süper Ligi'nin en pahalı transferi olmasının hakkını veriyor. Geçen sezon Sevilla'da 24 gol atarken şimdiye dek Fenerbahçe'de attığı 20 golle kariyer rekorunu kırmaya yaklaştı" ifadeleri de yer aldı.

OCAK AYINDAN BU YANA AVRUPA'NIN EN SKORERİ

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 33 maçta1.872 dakika süre buldu. 27 yaşındaki forvet, bu karşılaşmalarda 20 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Ocak ayından bu yana 9 karşılaşmada 11 gol 1 asist üreten Faslı golcü, Avrupa'da 2025'in en skorer futbolcusu konumunda.

Atılan manşeti görmeniz lazım: İspanya, En-Nesyri'yi konuşuyor
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDağıstan:

ikisinin yaş toplamını merak ettim..

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Haber Yorumlarıpusatalfa:

şakşakçı ordusu görevde

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