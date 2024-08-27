Üye Girişi
Haberler

Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası'nda Düzce'yi Temsil Edecekler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atıcılık Havalı Tabanca branşında Türkiye Yıldız A Takım üçüncülüğü, Türkiye Yıldız A Ferdi ikinciliği ile Gençler Bölge birinciliği bulunan sporcular, Düzce'yi temsil edecek.

Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası müsabakalarında Düzce'yi temsil edecekler.

Atıcılık Havalı Tabanca branşında Türkiye Yıldız A Takım üçüncülüğü, Türkiye Yıldız A Ferdi ikinciliği ile Gençler Bölge birinciliği bulunan Hayrunnisa Gözütok ile Atıcılık havalı tabanca sporcuları Tuğçenur Şar, Zeynep Özcan, Hüma Bahar, Şeymanur Koyuncu ve Antrenörleri Davut Şar, Düzce Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı'yı ziyaret etti. İl Müdürü İsa Yazıcı, 26 Ağustos -1 Eylül 2024 tarihleri arasında Mersin'in Erdemli Atış Poligonunda düzenlenecek olan "Havalı/Ateşli Silahlar Gençler ve Yıldızlar Zafer Kupası" müsabakalarına katılacak olan sporcularımıza hediye takdim ederek başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Okan Buruk yok mu? Okan Buruk Young Boys maçında yedek kulübesinde neden yok? İrfan Saraloğlu kimdir? Young Boys maçında yedek kulübesinde oturan İrfan Saraloğlu kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı? Galatasaray muhtemel rakipleri kim? GS Young Boys'u elerse kiminle eşleşecek? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman 2024-25? 27-28 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İzmir Alsancak sahilde cinsel ilişki! (VİDEO) İzmir Alsancak sahilde ilişkiye girenler kim, ne oldu? 27-28 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 27 Ağustos Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 27 Ağustos Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 27 Ağustos Salı Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Vaniköy kaçak villa kimin? Vaniköy kaçak inşaat durduruldu mu, son durum ne? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 27 Ağustos Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Burak Birsen kimdir? NOW Ana haberi kim sunuyor 27 Ağustos? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Kartal, Sultanbeyli, Şişli 27-28 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Ceyhan, İmamoğlu 27-28 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Kepez, Alanya, Manavgat 27-28 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Seçuklu, Ereğli, Beyşehir 27-28 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bayraklı, Bergama, Beydağ 27-28 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Selçuk Tepeli neden yok? Selçuk Tepeli ekranlara ne zaman dönecek NOW HABER? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Şahinbey, İslahiye, Nurdağı 27-28 Ağustos 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Gaziantep'te sular ne zaman gelecek?
title