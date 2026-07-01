ÜNİLİG Basketbol Türkiye Şampiyonasında Atatürk Üniversitesinden çifte gurur

Atatürk Üniversitesi, üniversite sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan ÜNİLİG Basketbol Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarılarla adından bir kez daha söz ettirdi. Şampiyonada mücadele eden Atatürk Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterirken, Erkek Basketbol Takımı ise turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamlayarak üniversite camiasına büyük bir gurur yaşattı.

Sporun yalnızca fiziksel başarıdan ibaret olmadığını, disiplin, azim, takım ruhu ve kurumsal aidiyetin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koyan Atatürk Üniversitesi sporcuları, organizasyon boyunca sergiledikleri mücadeleci performansla takdir topladı. Kadın takımının şampiyonluğu ve erkek takımının Türkiye üçüncülüğü, üniversitenin akademik başarılarının yanı sıra sportif alandaki güçlü vizyonunun da önemli bir yansıması oldu.

Başarının elde edilmesinde emeği bulunan Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Hamit Kavurmacı başta olmak üzere teknik ve idari ekip ile öğrenci sporcuların özverili çalışmaları, turnuva boyunca alınan başarılı sonuçların temelini oluşturdu.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Başarılarımızı Her Alanda Kalıcı Hale Getirmeyi Hedefliyoruz"

ÜNİLİG Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen dereceleri değerlendiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversite olarak öğrencilerin çok yönlü gelişimini önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek: "Atatürk Üniversitesi olarak yalnızca bilimsel üretimiyle değil, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarıyla da ülkemize değer katan bir yükseköğretim kurumu olmayı hedefliyoruz. ÜNİLİG Basketbol Türkiye Şampiyonası'nda Kadın Basketbol Takımımızın Türkiye Şampiyonu olması ve Erkek Basketbol Takımımızın Türkiye üçüncülüğünü elde etmesi, bu anlayışın en güzel örneklerinden biridir. Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele azmi, takım ruhu ve üniversitemizi en iyi şekilde temsil etme gayreti hepimizi gururlandırmıştır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı