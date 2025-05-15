Atatürk Üniversitesi Futbol Takımı Süper Lig'e Yükseldi

Atatürk Üniversitesi Futbol Takımı Süper Lig'e Yükseldi
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Futbol Süper Lige Yükselme Müsabakaları'nda Atatürk Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesini finalde 1-0 yenerek şampiyon oldu ve Süper Lig vizesi aldı. Rektör Hacımüftüoğlu, bu başarının üniversitenin spora verdiği önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programı kapsamında düzenlenen Üniversiteler Arası Futbol Süper Lige Yükselme Müsabakaları, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 12 üniversitenin kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Atatürk Üniversitesi, üstün performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve şampiyon olarak Süper Lig vizesini aldı.

B Grubunda Ankara Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile aynı grupta yer alan Atatürk Üniversitesi, ilk maçında Ankara Üniversitesini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Grubun ikinci karşılaşmasında Alanya Keykubat Üniversitesini de 1-0 yenerek gruptan namağlup lider olarak çıktı.

Çeyrek finalde Kırıkkale Üniversitesi karşısında adeta gol şov yapan mavi-beyazlı ekip, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Yarı finalde ise İstanbul Gedik Üniversitesi ile karşılaşan Dadaşlar, normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 5-3 kazanarak adını finale yazdırdı.

Finalde güçlü rakibi Kocaeli Üniversitesi ile kozlarını paylaşan Atatürk Üniversitesi, mücadeleyi Eren Özdemir'in kaydettiği golle 1-0 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu ve Süper Lig biletini aldı. Teknik Direktör Gökhan Atasever ve Yardımcısı Kemalettin Seren yönetimindeki ekip, tüm turnuva boyunca sergilediği oyun disiplini ve mücadeleci ruhuyla büyük beğeni topladı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Bu Başarı, Üniversitemizin Spora Verdiği Önemin Göstergesidir"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarıdan büyük gurur duyduklarını ifade ederek şu açıklamalarda bulundu: "Üniversite olarak yalnızca akademik başarılarla değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki performansımızla da ön plana çıkmayı hedefliyoruz. Futbol takımımızın göstermiş olduğu bu üstün başarı, öğrencilerimizin disiplinli çalışmasının ve üniversitemizin spora verdiği desteğin bir sonucudur. Teknik ekibimizi, sporcu öğrencilerimizi ve bu süreçte emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bu başarılar, Atatürk Üniversitesinin her alanda güçlü bir şekilde var olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır."

Şampiyonluk kupasıyla Erzurum'a dönen takım, üniversite yerleşkesinde coşkuyla karşılandı. Takımın Süper Lig'deki performansı ise şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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