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Atatürk'ün İsmi Fenerbahçe Stadyumu'na Yazılıyor

Atatürk'ün İsmi Fenerbahçe Stadyumu'na Yazılıyor
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Fenerbahçe Ülker Stadyumu'na Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin yazılması projesinin startı verildi. Proje kapsamında, atanın ismi stadyumun çatısına işlenecek ve ilk aşamada lazer işaretleme ve boyama işlemleri gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi Fenerbahçe Ülker Stadyumu'na yazılması projesinin startı verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un haziran ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda dile getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına yazılması projesinin startı verildi. Konuyla ilgili sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada; "Proje kapsamında Fenerium tribünündeki çatıya Atatürk ismi işlendi. 26 Kasım Salı günü Atatürk yazısının lazer işaretleme ve aydınlatma yöntemi ile markalama ve çizim işlemleri başlatılırken, 30 Kasım Cumartesi günü de yazının boyama işlemi yapıldı. Tensaform firması tarafından membran çatı kaplaması üzerine özel reçine ihtiva eden esnek ve hava şartlarına dayanımı yüksek boya ile yazı uygulaması gerçekleştirildi. Harf yüksekliklerinin 12 metre olduğu Atatürk yazısının boyama işlemi gece geç saatlere kadar sürdü. Stadımızda Maraton Tribünü'ndeki çatıya da salı günü "Mustafa Kemal" yazılarak tamamlanacak. Mustafa Kemal yazısı harf yükseklikleri 8,5 metre olarak uygulanacak. Projede toplam yazı ve boya alanı 2 bin 500 metrekare olacak. Tarihi boyuncu Atamızın izinden bir an bile ayrılmayan, kayıtsız şartsız milletinin ve devletinin yanında olan kulübümüzün duruşunun ve bağlılığının simgelerinden biri haline gelecek projenin önümüzdeki hafta tamamlanması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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