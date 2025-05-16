Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'nda Ata Toprağı Teslim Edildi

Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu'nda Ata Toprağı Teslim Edildi
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki müze evinden alınan toprak, Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen törende atletlere teslim edildi. Atletler, toprağı Anıtkabir'e götürmek üzere koşmaya başladı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki müze evinden alınan toprak, 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' kapsamında, Edirne'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda, İstanbul Masterleri Atletizm Spor Kulübü atletleri tarafından törenle teslim alındı. Atletler, aldıkları toprağı Anıtkabir'e götürmek üzere koşularına başladı.'19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' kutlamaları kapsamında, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 'Atatürk'ü Anma ve Barış Koşusu' düzenlendi. Organizasyonda, Atatürk'ün Yunanistan'ın Selanik kentinde dünyaya geldiği müze evinden alınan toprak, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal tarafından Edirne'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'na getirildi. Ünal'ı sınır kapısında karşılayan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, törenle ata toprağını teslim aldı. Halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı törende, İpsala Kaymakamı Sevgili konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'nin havaya ateş açmasıyla, ata toprağını Anıtkabir'e ulaştıracak atletler koşuya başladı.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER / Edirne,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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