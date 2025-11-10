GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümü dolayısıyla '10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni ve Atletizm Yarışları' düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı'nda gerçekleştirilen organizasyonda 42 ilden gelen sporcular, antrenörler ve protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende, saat 09.05'te Atatürk anısına saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Türkiye Atletizm Federasyonu ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Atletizm Yarışlarına 42 ilden 469 kız ve 420 erkek olmak üzere toplam 869 sporcu katıldı. Kızlar ve erkeklerde küçük, yıldız ve genç kategorilerinde yapılan yarışlar büyük heyecana sahne oldu. Yarışmalar sonunda dereceye giren atletlere Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından para ödülü, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ise kupa ve madalya takdim edildi. Dereceye giren sporculara ödülleri Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Spor Hizmetleri Müdürü Soner Başkaya, federasyon yetkilileri ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yapılan yarışlar sonunda ilk 5'e giren sporcular ve takımlar ise şöyle belirlendi:

- Küçük Kızlar 2 Km koşuna 123 sporcu katıldı:

1'inci Betül Sena Tercan (Sakarya), 2'nci Ecem Şura Ünlü (Sakarya), 3'üncü Nil Akpınar (Antalya), 4'üncü Beyza Demir (Eskişehir), 5'inci Esila Duru Şenol (Sakarya)

Takımlarda: 1'inci Sakarya, 2'nci Kayseri, 3'üncü Ankara, 4'üncü Eskişehir, 5'inci İstanbul oldu.

- Küçük Erkekler 2 Km koşuna 138 sporcu katıldı:

1'inci Muhammed Yusuf Özdemir (Siirt), 2'nci Mert Baltacı (Kayseri), 3'üncü Ahmet Acet (Isparta), 4'üncü Fatih Acet (Isparta), 5'inci Berat Kılıç (Ardahan)

Takımlarda: 1'inci Isparta, 2'nci Ardahan, 3'üncü Kayseri, 4'üncü Siirt, 5'inci Batman.

- Yıldız Kızlar 2 Km yarışına 168 sporcu katıldı:

1'inci Berru Ela Sedir (Ankara), 2'nci Pınar Uğurlayan (Diyarbakır), 3'üncü Gülce İlgin (Ankara), 4'üncü Kübra Bay (Kars), 5'inci Mevlüde Tutak (Sivas)

Takımlarda: 1'inci Ankara Yıldız Kız, 2'nci Kayseri, 3'üncü İstanbul, 4'üncü Antalya İl Karması, 5'inci Mersin İl Karması.

- Yıldız Erkekler 2 Km yarışına 170 sporcu katıldı:

1'inci Bahri Emir Ceviz (Kayseri), 2'nci Metin Ergül (Kars), 3'üncü Caner Dursun (Kütahya), 4'üncü Deniz İsa Arslan (Gaziantep), 5'inci Mert Ali Karaoğlan (Kütahya)

Takımlarda: 1'inci Bingöl, 2'nci Gaziantep, 3'üncü Kayseri, 4'üncü Siirt, 5'inci Kütahya.

- Genç Kadınlar 3 Km yarışına 143 sporcu katıldı:

1'inci Elif Çelik (Muş), 2'nci Elif Beyza Kökçüoğlu (Isparta), 3'üncü Elvan Özdemir (Ağrı), 4'üncü Eda Akdeniz (Ağrı), 5'inci Belinay Akbaş (Balıkesir)

Takımlarda: 1'inci Ağrı, 2'nci Gaziantep, 3'üncü Eskişehir, 4'üncü Kocaeli, 5'inci Kayseri.