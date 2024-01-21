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Ataşehir Belediyesi Sporda Şiddetin Önlenmesi ve Spor Kültürünün Geliştirilmesi Konulu Panel Düzenledi

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Ataşehir Belediyesi tarafından sporda yaşanan önemli olaylar, spor kültürünün geliştirilmesi ve sporda şiddet vakaları ve şiddettin önlenmesi konuları hakkında panel düzenlendi. Panelde Türk sporuna genel bakış, sporda yaşanan önemli olaylar ve şiddet vakaları ile şiddettin önlenmesi konuları hakkında önemli bilgiler de paylaşıldı.

Ataşehir Belediyesi tarafından sporda yaşanan önemli olaylar, spor kültürünün geliştirilmesi ve sporda şiddet vakaları ve şiddettin önlenmesi konuları hakkında panel düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi tarafından sporda şiddetin önlenmesi ve spor kültürünün geliştirilmesi konularını içeren panel Mustafa Saffet Kültür Merkezinde düzenlendi. Panele belediye bünyesinde bulunan birçok sporcu, Ataşehir'de amatör spor kulüplerinin teknik ekipleri ve kulüp başkanları katıldı. Panelde Türk sporuna genel bakış, sporda yaşanan önemli olaylar ve şiddet vakaları ile şiddettin önlenmesi konuları hakkında önemli bilgiler de paylaşıldı. Ayrıca panele Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem köse, Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Turgay Biçer ve Eski Süper Lig Hakemi Spor Bilim Uzmanı Serkan Çınar da konuşmacı olarak katıldı.

Ataşehir Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, "Biz bu programları her ay düzenli olarak yapıyoruz. Sporda şiddet olayı gündemde biz bu paneli yapıyoruz. Burada sporda şiddeti nasıl önleyebiliriz genç çocuklarımıza bunları anlatacağız" dedi.

Panele konuşmacı olarak katılan Serkan Çınar, "Biz bu panellerin çoğalmasını istiyoruz. Bu tarz eğitim ve spor gibi konuları daha fazla konuşursak daha iyi noktaya geleceğimize eminim. Konuştuğumuz konular geleceğimiz yani çocuklarımız, bunları daha temelden daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirerek dünyaya ve ülkemize daha iyi sporcular yetiştirmek hedefimiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Serkan Çınar Ataşehir Spor Spor Güncel Haberler

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