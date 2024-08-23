Atalanta, Raoul Bellanova'nın transferini milli atıcı Yusuf Dikeç pozuyla duyurdu

Serie A ekibi Atalanta kadrosuna kattığı Raoul Bellanova'nın transferini resmi sosyal medya hesabından, milli atıcı Yusuf Dikeç pozuyla ve "Burada bir hayranın var" notuyla paylaştı.

İtalyan takımı Atalanta, kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında Torino'dan Raoul Bellanova'yı transfer etti. 24 yaşındaki futbolcunun transferi Atalanta'nın resmi internet sitesinden duyuruldu.

Söz konusu transferin resmi sosyal medya hesabından duyurulma şekli ise kısa sürede ilgi topladı. Atalanta'nın resmi hesabında Raoul Bellanova'nın Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç'in ikonik pozunu verdiği fotoğraf paylaşıldı.

Milli atıcı Yusuf Dikeç'in de etiketlendiği gönderide, "Burada bir hayranınız var" notu paylaşıldı. - İSTANBUL