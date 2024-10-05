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Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor, Mersin'de 1-1 berabere kaldı. Golleri Görkem Sağlam ve Banza kaydetti.

Stat: Mersin

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Suat Güz

Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack, Pedro (Dk. 65 Burak Yılmaz), Funsho (Dk. 72 Strandberg), Rivas (Dk. 65 Fernandes), Aboubakar

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Mendy, Serdar Saatçi (Dk. 85 Ali Şahin Yılmaz), Eren Elmalı, Lundstram, Okay Yokuşlu (Dk. 46 Cham), Visca (Dk. 72 Orsic), Bardhi (Dk. 72 Umut Güneş), Draguş, Banza

Goller: Dk. 14 Görkem Sağlam (Atakaş Hatayspor ), Dk. 48 Banza ( Trabzonspor )

Sarı kartlar: Dk. 45 Görkem Sağlam, Dk. 70 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 71 Funsho, Dk. 90+2 Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor ), Dk. 50 Lundstram, Dk. 53 Serdar Saatçi, Dk. 90+1 Banza, Dk, 90+2 Eren Elmalı, Dk, 90+4 Draguş, Dk. 90+6 Ali Şahin Yılmaz ( Trabzonspor )

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

48. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Bardhi'nin kullandığı köşe atışında yükselen Draguş'un kafayla kale alanına doğru gönderdiği topa bu kez yükselen Banza'nın kafasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

63. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.

72. dakikada sol kanattan ceza sahasına giden Draguş'un yerden sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler sağ tarafına uzanarak topu kornere çeldi.

81. dakikada sol kanatta ceza sahası dışında Aboubakar'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

90+1. dakikada Draguş'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

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