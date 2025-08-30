Atakaş Hatayspor ve İstanbulspor Beraberliği

Atakaş Hatayspor ve İstanbulspor Beraberliği
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Atakaş Hatayspor, İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Golleri Cengiz Demir (kendi kalesine) ve Rui Pedro kaydetti.

Stat: Mersin

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Onur Gülter, Ahmet Türkeş

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Kilama, Cengiz Demir, Baran Sarka (Dk. 70 Selimcan Temel), Bamgboye, Strandberg, Okoronkwo (Dk. 90+3 Deniz Aksoy), Rui Pedro (Dk. 80 Massanga), Recep Burak Yılmaz (Dk. 70 Oğuzhan Matur), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak

İstanbulspor : İsa Doğan, Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Ologo, Vorobjovas, Sambissa, Loshaj (Dk. 80 Fahri Kerem Ay), Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 68 İsa Dayaklı), İzzet Ali Erdal (Dk. 46 Fatih Tultak), Yusuf Ali Özer (Dk. 68 Cham), Krstovski (Dk. 68 Mamadou)

Goller: Dk. 6 Cengiz Demir (Kendi kalesine) ( İstanbulspor ), Dk. 35 Rui Pedro (Atakaş Hatayspor )

Sarı kartlar: Dk. 30 Loshaj, Dk. 47 Fatih Tultak, Dk. 71 Ologo, Dk. 88 Fahri Kerem Ay ( İstanbulspor ), Dk. 35 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor )

