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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin: 'Mağlubiyet Serisini Atlatmalıyız'

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin: 'Mağlubiyet Serisini Atlatmalıyız'
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Reeder Samsunspor'a 2-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, mağlubiyet serisinin sona ermesi gerektiğini vurguladı. Şahin, yaptığı açıklamada, takımın gelişmeye devam etmesi ve artık galibiyet almaları gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Reeder Samsunspor'a 2-0 yenilen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, "Ben 4 haftadır buradayım ama takımın uzun süredir bir mağlubiyet serisi var. Bunu bir an önce atlatmamız gerekiyor." dedi.

Murat Şahin, müsabakanın ardından Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şahin, "Sergen Yalçın hocaya ve ailesine de başsağlığı diliyorum. Oyuna geldiğimizde tabii ki bizim için çok zor bir maç oldu. Yani neredeyse maça 2-0 yenik başladık diyebiliriz. İlk yarı oynadığımız oyundan hiç memnun değilim. Çünkü hemen hemen hiçbir şey doğru yapmadığımız bir ilk yara geçirdik." ifadesini kullandı.

Şahin, ikinci yarıda soyunma odasında oyuncularla konuştuğunu belirterek, "Oyun içindeki sistemde biraz değişikliğe giderek ikinci yarıya başladık. İkinci yarı daha iyi bir tepki verdiğimizi düşünüyorum. Ama böyle bir deplasmandan 2-0 mağlubiyetten geriye dönmek çok kolay değil. Ama ikinci yarı eğer golü erken bir şekilde bulabilsek, buradan bir geri dönüş hikayesi yaratabilirdik ama olmadı. Bundan sonrası için gelişmeye devam etmeliyiz, artık maç kazanmamız gerekiyor. Ben 4 haftadır buradayım ama takımın uzun süredir bir mağlubiyet serisi var. Bunu bir an önce atlatmamız gerekiyor. Çalışmalarımıza devam edip gelişmeye devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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