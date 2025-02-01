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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Antalyaspor maçını değerlendirdi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Antalyaspor maçını değerlendirdi
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Atakaş Hatayspor, Antalyaspor'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından Teknik Direktör Murat Şahin, oyuncularının ilk yarıda kötü bir performans sergilediğini ve gelişmeye devam edeceklerini belirtti.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, 3-2 mağlup oldukları Antalyaspor maçının ardından, "İçeride galip gelmeyi istediğimiz bir maçtı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de karşılaştığı Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, "İçeride galip gelmeyi istediğimiz bir maçtı. Özellikle ilk yarıdaki oyun bize biraz sıkıntı oluşturdu. İlk yarı oyuncularım biraz oyuna kötü başladılar. İkinci yarı içeride onlarla konuştuğumuzda bunu daha iyi hale getirmelerini istedik, gerekli değişiklikleri yaptık. İkinci yarı biraz daha iyiydi. Tepki verdik ama geldiğimizden beri tabii ki 3. maçımız bu. Çok kolay değil her şeyi bir anda değiştirmek. Gol atma sorununu biraz çözdük gibi ama şimdi biraz da savunmada bireysel hatalarda biraz sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Yaşadıkları sıkıntının oyuncu grubunun eksilmesinden kaynaklandığını ifade eden Şahin, "Calvo'nun cezalı olması, Kilama'nın dün gece eşinin rahatsızlanarak ameliyata girmesi ve kamptan ayrılması sonucunda yan yana oynamamış iki oyuncumuzla oynadık. Bunlar da tabii ki kolay değil. Ellerinden geleni yaptılar ama çok basit savunma hatalarından yediğimiz 3 golle buradan mağlup ayrıldık. Gelişmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince oyuncu grubunu yükseltip, performanslarını arttırarak en kısa sürede galip gelmek istiyoruz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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