Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada goller Fernandes ve da Costa'dan geldi.
Stat: Mersin
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen
Atakaş Hatayspor : Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 78 Kerim Alıcı), Kilama, Recep Burak Yılmaz (Dk. 80 Cengiz Demir), Cemali Sertel, Massanga Matondo, Bamgboye, Diack, Rui Pedro (Dk. 62 Hodzic), Fernandes (Dk. 78 Rivas), Strandberg (Dk. 62 Okoronkwo)
Kasımpaşa : Gianniotis, Winck, Opoku (Dk. 82 Omeruo), Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 65 Rodrigues), Sadiku (Dk. 75 Gökhan Gül), Fall, Hajradinovic, Aytaç Kara (Dk. 82 Cafu), Ben Ouanes, da Costa
Goller: Dk. 21 Fernandes (Atakaş Hatayspor ) Dk. 90+1 da Costa ( Kasımpaşa )
Sarı kartlar: Dk. 64 Aytaç Kara ( Kasımpaşa ), Dk. 74 Hodzic, Dk. 75 Bamgboye (Atakaş Hatayspor )
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.
55. dakikada Hajradinovic ceza sahası önünde rakiplerini çalımlayarak topu yanındaki da Costa'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu çeldi, altıpasın içerisinde kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
60. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Fall, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki takım arkadaşlarına çıkardı, Hatayspor savunmasındaki Kamil Ahmet Çörekçi topu uzaklaştırdı.
72. dakikada Diack'ın pasında topla buluşan Bamgboye'nin ceza sahasına ortaladığı meşin yuvarlağa Okoronkwo dokunamadı. Top auta gitti.
88. dakikada Okoronkwo'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bamgboye, meşin yuvarlağı uzak direkteki Rivas'a gönderdi, araya giren kaleci Gianniotis topu çelerek uzaklaştırdı.
90+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Kullanılan korner sonrası ceza sahasında havalanan topu kaleci Erce Kardeşler uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan da Costa, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.