Atakaş Hatayspor ile Boluspor 2-2 Berabere Kaldı

Atakaş Hatayspor ile Boluspor 2-2 Berabere Kaldı
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmada Atakaş Hatayspor, Boluspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada golleri Bamgboye ve Rui Pedro kaydederken, Boluspor'un gollerini Hasani penaltıdan ve son dakikada attı.

Hakemler: Yunus Dursun, Ömer Tevfik Özkoç, Kurtuluş Aslan

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama (Cengiz Demir dk. 24), Görkem Sağlam (Selimcan Temel dk. 62), Bamgboye, Massanga Matondo, Engin Can Aksoy, Rui Pedro (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 74), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Deniz Aksoy dk. 61), Abdulkadir Parmak

Boluspor: Orkun Özdemir, de Lima (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 86), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas (Arda Usluoğlu dk. 78), Işık Kaan Arslan, Kouagba, Rasheed (Boakye dk. 46), Arda Işık (Onur Öztonga dk. 46), Balburdia

Goller: Bamgboye (dk. 7), Rui Pedro (dk. 33) (Atakaş Hatayspor), Hasani (dk. 60 pen. ve 90+6) (Boluspor)

Sarı kartlar: Liço, Hasani (Boluspor), Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam, Recep Burak Yılmaz, Bekaj, Massanga Matondo, Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor) - MERSİN

