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Atakaş Hatayspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, Başakşehir ile yapılacak maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan idmanda taktik ve dar alan çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Mersin Stadyumu'nda Başakşehir ile karşılaşacak olan Atakaş Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen idman 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışmalar gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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