Atakaş Hatayspor, Bandırmaspor'a 3-0 Mağlup Oldu

Atakaş Hatayspor, Bandırmaspor'a 3-0 Mağlup Oldu
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de Bandırmaspor karşısında 3-0'lık skorla yenilgi yaşadı. Maçta golleri Mulumba, Bacuna ve Hikmet Çiftçi kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin'de oynanan karşılaşmada Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Stat: Mersin

Hakemler: Turgay Doman, Ramazan Ufuk Avdaş, Furkan Ulu

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Cengiz Demir (Yiğit Ali Buz dk. 73), Görkem Sağlam, Baran Sarka (Ünal Durmuşhan dk. 73), Bamgboye, Engin Can Aksoy, Selimcan Temel (Ali Yıldız dk. 61), Kerim Alıcı (Melih Şen dk. 73), Oğuzhan Matur (Deniz Aksoy dk. 61), Abdulkadir Parmak

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Hountondji, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Ndongala (Enes Çinemre dk. 87), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mucahit Albayrak (Yusuf Can Esendemir dk. 90+1), Rahmetullah Berişbek (Gani Burgaz dk. 87), Mulumba (Tolga Kalender dk.87), Tanque (Samake dk. 46)

Goller: Mulumba (dk. 33), Bacuna (dk. 65), Hikmet Çiftçi (dk. 72) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Görkem Sağlam, Oğuzhan Matur, Bamgboye (Atakaş Hatayspor), Rahmetullah Berişbek, Arda Özçimen (Bandırmaspor) - MERSİN

