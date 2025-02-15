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Atakaş Hatayspor, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için son çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Murat Şahin yönetimindeki antrenman, Erdemli Atış Poligonu'nda yapıldı. Sakat oyuncular Lamine Diack ve Kerim Alıcı, maç kadrosunda yer almayacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Mersin'de konuk edeceği Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hatay ekibi, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman gerçekleştirdi.

Dar alan çalışmasının yapıldığı idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Hatayspor'da Lamine Diack ve Kerim Alıcı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayacak.

Hatayspor ile Alanyaspor yarın saat 13.30'da Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
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