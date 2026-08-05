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Elazığspor, kaleci Atakan Nuri Ordu'yu kadrosuna kattı

Elazığspor, kaleci Atakan Nuri Ordu'yu kadrosuna kattı
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TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Elazığspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir genç kaleci arayışında olan Elazığspor, Galatasaray altyapısından yetişen ve geçen sezon TFF 3. Lig'de 33 maçta forma giyen Atakan Nuri Ordu ile anlaştı. Denizli doğumlu 1995'li kaleci, takımın Afyon kampına katıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezon öncesi transferde son hamlelerini yapan Elazığspor, kaleci Atakan Nuri Ordu'yu kadrosuna kattı.

Uzun süredir Furkan Köse'ye alternatif olarak genç kaleci transferi için farklı alternatifler üzerinde duran Elazığspor, tercihini Atakan Nuri Ordu'dan yana kullandı. 1995 Denizli doğumlu olan Atakan, Galatasaray altyapısında yetişti. Kırıkkalegücü'nde bir dönem kiralık olarak oynayan Atakan geçen sezon başında Galata Spor Kulübü'ne transfer oldu. TFF 3. Lig 1. Grup'ta 33 maçta forma giyen Atakan Nuri, takımın Afyon kampına katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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